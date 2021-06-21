Her yıl yüzlerce çocuğunun akın ettiği yaz kuran kursları başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kayıt döneminin açıldığını duyurdu. Peki Diyanet yaz Kuran Kursu kayıt nasıl yapılır? Yaz Kuran Kursuna kimler gidebilir? Yaz Kuran Kursları uzaktan mı yüz yüze mi yapılacak?

DİYANET YAZ KURAN KURSU KAYIT NASIL YAPILIR?

Başvurular cami, kurs veya "http://www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

YAZ KURAN KURSLARINA KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Yaz Kuran Kurslarına 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt olabilmektedir. 4-9 ve 10-15 yaş arasındaki öğrenci velileri bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat giderek veya web sitesi üzerinden başvurabilecek.

16-22 yaş arası öğrenciler ise web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler de başvuru yapılabilecek.

YAZ KURAN KURSLARI UZAKTAN MI YÜZ YÜZE Mİ?

4-9 yaş grubundaki öğrencilerin dersleri sadece yüz yüze olacak ve bu gruptakilere Kur'an ve dini bilgiler eğitimi verilecek.

10-15 yaş arasındaki öğrenciler için de eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

16-22 yaş arası öğrenciler ise sadece çevrim içi olarak eğitim görebilecek.