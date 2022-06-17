Diyanet yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? Kurs ne kadar sürecek? İşte kuran kursu kayıt tarihleri...

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarını güvenilir din eğitimi veren kurumlara göndermek isteyen aileler araştırmalara başladı. Türkiye'de in eğitimi konusunda hiçi şüphesiz en güvenilir din kurumunun Diyanet olduğunu bilen aileler, çocuklarının eğitimi için "Diyanet yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? Kurs ne kadar sürecek?" sorularını araştırıyor. Biz de haberimizde merak edilen sorulara cevap verdik.

DİYANET YAZ KURAN KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz Kur'an kursları bu sene okullar kapandıktan 10 gün sonra yani 27 Haziran 2022 Pazartesi günü eğitim vermeye başlayacak.

Kur'an kurslarında İslam'ın temel inanç esaslarını, ibadetleri ve Hz. Peygamber'in hayatı gibi temel din konularına dair eğitimler verilecek.

KURS NE KADAR SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Kur'an kursu eğitimleri 8 hafta boyunca devam edecek. Kurs eğitimleri 26 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Yaz Kur'an kurslarında ilk defa bu sene uygulamaya koyulan ve yaşlara göre eğitim verme planlaması yapıldı. Buna göre;

4-6 yaş grubuna yönelik öğretim programı,

48-72 ay arasındaki çocuklar ve gençlere yönelik öğretim programı,

14-22 yaş arası gençlere yönelik öğretim programı gibi 3 farklı kategoride eğitim verilebilecek.