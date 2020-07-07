Diyanet'ten hac ibadeti hakkında açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ibadetine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptığı belirtilerek," 9 Ocak 2020 tarihinde, ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile 2020 yılında hac farizasını yerine getirecek 83.430 vatandaşımızın isimleri belirlenmiştir." denildi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TAKSİTLER ERTELENDİ

Açıklama şöyle sürdürüldü:

"13 Ocak 2020 tarihinden itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtlar yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, dünya sağlığını etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle hac ibadetinin bu yıl eda edilememe ihtimalini dikkate alarak 2. ve 3.taksitlerini ertelemiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, gelişmeleri başından beri yakından takip etmiş, bu çerçevede başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunmuştur. Başkanlığımız, şartların olumlu yönde düzelme ihtimalini dikkate alarak acele bir karar vermemiştir."

SUUDİ ARABİSTAN YURT DIŞINDAN HACI KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Açıklamada Kovid-19 salgının devam etmesi nedeniyle Suudi Arabistan'ın dün yaptığı açıklama ile hac ibadetinin ülke sınırları içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla, sosyal mesafe ve salgından korunma yöntemleri dikkate alınarak yapılacağına yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda;2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir"