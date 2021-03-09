Diyanet'ten Hac ve Umre ziyaretlerine ilişkin açıklama!

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun sorular üzerine Hac ve Umre ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunarak 2020 yılında gerçekleştirilememesi nedeniyle adayların kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiği bilgisini paylaştı.

UMRE ZİYARETLERİ YAPILMAYACAK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmelerin sürdüğü bildirilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacağı ifade edildi.

Ayrıca Hac ve Umre hizmetleri ile ilgili vatandaşların, 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezinden bilgi alabileceği belirtildi.