Diyanet'ten ihraç edilmişti! İBB'den kovulan Fatma Yavuz, CHP'den milletvekili adayı oldu

"Elhamdülillah Ermeniyim", "LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum", “LGBT’li kardeşlerimizin saçının teline zarar gelecekse ben başörtümü çıkarır yakarım” ifadelerini kullanarak tepki çeken Eski Diyanet İşleri Başkanlığı personeli Fatma Yavuz, kurumdan ihraç edilmişti.

İBB'DEN DE KOVULDU

Son olarak İBB'de İnanç Masası'nda çalışan ve düğününde alkol servisi yaptırdığı için iş akdi sonlandırılan Yavuz, yine gündem oldu. Yavuz, CHP'den İstanbul'dan 1. bölge milletvekili aday adayı oldu. Yavuz, listeler YSK'ya teslim edilmeden evvel Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Bu gelişme, akıllara geçmiş dönemde Aleviler ve CHP'liler hakkında söylediği sözleri getirdi.

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SKANDAL PAYLAŞIMLAR YAPTI

Diyanet İşleri Başkanlığı personeliyken CHP'ye ve Atatürk'e karşı görüşlerini sosyal medya hesabı üzerinden dile getiriyordu. O dönemde dikkat çeken paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi: "Merakımdan soruyorum, bir Alevi nasıl Atatürkçü olabiliyor? Dersimi Tunceli’ye çeviren zulmü nasıl hazmediyorsunuz?" "Atatürk Sabiha Gökçen’e dur yapma demedi. Dersimli nice can şimdi yok." "Hala şapkanın beka meselesi, karşı çıkmanın ihanet olduğuna inanmamamızı bekliyorlar. İnsanlara ne giyeceklerini dayatmanın savunulacak hatta konuşulacak bir tarafı yoktur. Ruhun şad olsun Atıf Hoca." "Son olarak Atatürkçü değilim, hiç olmadım, İskilipli Atıf Hocacıyım."