Diyanet'ten yapay et açıklaması: Kurulumuzun fetvası yoktur

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ’den müjde! 56 bin TL’den başlayan fiyatlarla konut ve iş yeri sahibi olunabilecek

Son dakika |Müşteriyi almayan taksici şimdi yandı! İçişleri Bakanlığından 81 ile Taksi Denetimleri genelgesi: Trafikten men de dahil olmak üzere işlem yapılacak