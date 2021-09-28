Diyanet'ten yapay et açıklaması: Kurulumuzun fetvası yoktur
Son dakika... Sosyal medyada yapay etin caiz olduğuna yönelik fetva olduğuna ilişkin iddialar üzerine açıklama yapan, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yapay etin caiz olduğunu yönelik bir fetvasının olmadığını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."