Diyar, Silvanspor ile yenişemedi Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya gelen Diyarbakırspor ile Silvan 21 Spor, 0-0 berabere kalarak 1'er puanın sahibi oldu.

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Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya gelen Diyarbakırspor ile Silvan 21 Spor, 0-0 berabere kalarak 1'er puanın sahibi oldu. Seyrantepe Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da yakaladıkları pozisyonları bulamadı ve karşılaşma golsüz sonuçlandı. Kaynak: İHA



