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Diyar, Silvanspor ile yenişemedi

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya gelen Diyarbakırspor ile Silvan 21 Spor, 0-0 berabere kalarak 1'er puanın sahibi oldu.

Diyar, Silvanspor ile yenişemedi

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nin ikinci haftasında karşı karşıya gelen Diyarbakırspor ile Silvan 21 Spor, 0-0 berabere kalarak 1'er puanın sahibi oldu.

Seyrantepe Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da yakaladıkları pozisyonları bulamadı ve karşılaşma golsüz sonuçlandı.

Kaynak: İHA

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