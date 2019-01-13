Diyarbakır 1. Amatör’de ikinci yarı başladı

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Liginde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarısı tamamlanan ligin ikinci yarısı start aldı.

A Grubunda liderlik koltuğuna oturan Licespor, Has Bismilspor'la karşılaşacak ve müsabaka Seyrantepe Spor Tesislerinde bugün oynanacak. B Grubunda liderlik koltuğunda oturan Çüngüş Belediyespor, Silvan Aslanspor'la karşılaşacak. B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren ve ikinci sırada yer alan Diyarbakırspor ise ikinci yarıdaki ilk sınavına bugün çıkacak. Yeşil kırmızılı takım, Sur Belediyespor'la Beyaz Tebeşir Tesislerinde karşılaşacak. Diyarbakır 1.Amatör Futbol Liginde ikinci yarının ilk hafta programı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Müsabakaların programı şöyle: A grubu; Eğil Belediye Gençlikspor-Ergani Gençlik Hiz.Spor. Licespor-Has Bismilspor. Gazilerspor-Diyarbakır Futbol kulübü. Hani Gençlikspor-Yenişehir Harb-İş. Çamlıca Gençlikspor-Gataem Gençlikspor. B grubu; Kocaköy Gençlikspor-Bismil 15 Temmuz Spor. Çüngüş Gençlikspor-Silvan Aslanspor. İl Özel İdare Ayspor-Seyrantepe Gençlikspor. Özdiyar Gençlikspor-Şeyh Şamil Gençlikspor. Sur Belediyespor-Diyarbakırspor.

Kaynak: İHA