Diyarbakır annelerine moral yemeği: İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik edecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonunda düzenlenecek olan iftar yemeğinde, azınlık temsilcileri ve evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri ile bir araya gelecek. Ramazan ayı dolayısıyla toplumun her kesiminden vatandaşla birlikte iftar programları düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kez de Diyarbakır annelerini konuk edeceği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan ve Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek olan iftar yemeğinde buluşacak.

BAKAN SOYLU DA KATILACAK

Cumartesi günü, İstanbul’da yapılması planlanan iftara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı öğrenilirken Diyarbakır annelerinin verdiği mücadeleyi bizzat dinleyecek olan Erdoğan’ın, HDP’li yöneticilerin taciz ve tehditlerine rağmen eylemlerini sürdüren annelere verilen desteğin her zaman devam edeceğini vurgulayacağı ifade ediliyor.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Anneleri, PKK tarafından aldatılan veya kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP'ye karşı oturma eylemi yapan bir gruptur. Oturma eylemi HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde gerçekleşmektedir.

3 Eylül 2019'da bir grup anne, Halkların Demokrat Partisi'nin (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde protestoya başladı. HDP birçok kişi tarafından PKK'nın uzantısı olarak algılanmaktadır. İlk oturma eyleminden bu yana, binanın önündeki aile sayısı artış göstermiştir. Kış koşulları nedeniyle, Diyarbakır anneleri parti binasının önündeki merdivenlerde oturmayı bırakıp, soğuk havalardan korunmak için bir çadırın içine taşındılar.

Mart 2020'de protesto eden aile sayısı 134'e yükseldi. Koronavirüsün patlak vermesi sırasında da eylemler devam etti. Evlat nöbetindeki anne ve babalardan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar koronavirüs nedeniyle eyleme ara verirken, geriye kalanlar ise maske takıp, hijyen kurallarına uyup sosyal mesafeye dikkat edip eyleme devam etti.

Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet annelerle görüştü.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan aileleri ziyaret etti, desteklerini bildirdi.