Diyarbakır Belediyesi, Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine burs desteği vereceğini açıkladı. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, internette detaylarla ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki Diyarbakır Belediyesi burs başvuruları başladı mı, başvurular nereden, nasıl yapılır, kimler başvurabilir? Diyarbakır Belediyesi bursu ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

DİYARBAKIR BELEDİYESİ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu yıl üniversitelerin lisans ve ön lisans örgün programlarına kayıt olan tüm Diyarbakırlı öğrencilerin başvuruda bulunabileceği belediye bursu duyurusu yapılmıştı. Vali Ali İhsan Su da, konu ile alakalı sosyal medya hesabından "

Haberin Devamı

"Diyarbakır Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'da ikamet eden lisans ya da ön lisans herhangi bir örgün eğitime kayıt yaptıran gençlerimize 2.500 TL eğitim desteği veriyoruz.Hayırlı olsun" paylaşımında bulmuştu.

Burs başvuruları alınmaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, "basvuru.diyarbakir.bel.tr" adresinden form doldurarak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Diyarbakır'da ikamet eden, 2 ya da 4 yıllık örgün yükseköğretim programlarından herhangi birine kayıt yaptıran öğrenciler burs başvurusunda bulunabilecekler.

DİYARBAKIR BELEDİYESİ BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DİYARBAKIR BELEDİYESİ BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Diyarbakır Belediyesi, ilk dönem 1250 ikinci dönem 1250 TL olmak üzere öğrencilere toplamda 2500 TL burs desteği sağlayacak.