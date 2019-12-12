Diyarbakır BİLSEM’de anlamlı sergi

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi'nde "doğa bize kalsın" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Yerel STK'lar Hibe Programı kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından yürütülen Come and Join Us/Gel Katıl Bize Projesi çerçevesinde Diyarbakır Bilim Sanat Merkezi'nde "doğa bize kalsın" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Yerel kolaylaştırıcılığını FOTONO21'in yaptığı sergide gençlerin proje kapsamında çekmiş oldukları fotoğraflar yer alıyor.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, proje kapsamında gençlerin çektiği fotoğrafları 10 ilde sergileyeceklerini, Diyarbakır sergisi için yerel kolaylaştırıcılık görevini gönüllü olarak üstlenen FOTONO21 Yönetim Kurul Başkanı Sayın Mehmet Kılıçoğlu'na teşekkür ettiğini söyledi.

İnsanın doğada oluşturduğu tahribatı anlatan serginin 13 Aralık'a kadar açık kalacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA