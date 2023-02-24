Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından o illerin belediye başkanları merak edilerek araştırılmaya başlandı. O illerden bir tanesi de Diyarbakır. Peki Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su'nun biyografisi. Detaylar haberimizde.