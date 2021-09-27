Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi duyurdu! Üniversite öğrencilerine 750 TL destek verilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, devlet, özel veya vakıf üniversitesi farkı olamadan bu yıl üniversiteyi kazanan tüm Diyarbakırlı gençlere 750'şer lira katkı verileceğini açıkladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen "Yeni Üniversitelilere Destek Projesi" kapsamında faaliyete geçen uygulamaya göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilk defa üniversiteye yerleşen ve kayıt yaptıran Diyarbakırlı gençlere bir defaya mahsus 750 lira katkı sağlanacak.

27 Eylül Pazartesi günü başlayacak müracaatlar için öğrenciler, http://destek.diyarbakir.bel.tr adresine TC kimlik numarası ve ad, soyadı bilgilerini girerek başvuru yapabilecek. Başvuru süresi ise 10 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

''BU SENE HER BİRİNİZE 750 TL DESTEĞİMİZ OLACAK''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Gözümüzün ışığı, Diyarbakır'ımızın, ülkemizin ve insanlığın geleceği sevgili genç kardeşlerim, Diyarbakır'da ikamet ediyorsanız 2 ya da 4 yıllık bir üniversitede örgün öğretim kaydı yaptırdıysanız bu sene her birinize 750 lira desteğimiz olacak. Bereketli olsun. Sizler, geleceğin Cezerileri, Sezai Karakoçları, Ali Emirileri, Hamid Aytaçları, Ahmed Ariflerisiniz. Rabb'im zihninizi açık, yeryüzündeki izinizi kavi kılsın." ifadelerini kullandı.

"BİZE EN ÇOK MORAL OLAN ŞEYLER BUNLAR"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesini kazanan Ebru Bat, AA muhabirine, Vali Münir Karaloğlu'nun sürpriz açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu destek açıklamasının bu süreçte kendilerine moral olduğunu söyledi.

Bu desteklerin her zaman öğrencileri mutlu ettiğini anlatan Bat, "Bize en çok moral olan şeyler bunlar. Çünkü okul okuyoruz. Kitaplarımız pahalı. Ailemiz yeterince destek olamıyor. Büyükşehir Belediyemiz ve Valimiz destek olunca mutlu oluyoruz. Umarız devamı gelir. Böyle desteklere her zaman ihtiyacımız var. Valimize teşekkür ediyoruz bizi düşündüğü için." dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim görecek Abdulkadir Menekşe, Vali Karaloğlu'nun öğrencilere nakdi destekte bulunacaklarına dair açıklamasından mutluluk duyduğunu belirterek, sadece kendi adına değil destekten faydalanacak tüm öğrenciler ve aileleri için memnuniyet duyduğunu aktardı.

Bu desteğin aynı zamanda ailelere de sağlanmış olacağını dile getiren Menekşe, Vali Karaloğlu'na ve emeği bulunan herkese teşekkür etti.