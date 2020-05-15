Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi robotik kodlama atölyeleri eğitime hazır

Çocukların yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesini başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında iki adet robotik kodlama atölyesi açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile beraber yürüttüğü Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesi kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sümerpark Ortak Yaşam Alanında biri ilkokul, diğeri ortaokul-lise seviyesi olmak üzere iki adet robotik kodlama atölyesi kurdu. Her atölyede 15'er kişi olmak üzere toplam 30 öğrencinin eğitim göreceği sınıflarda STEM, robotik kodlama, 3D yazıcı ve CNC kullanım ve tasarım eğitimleri verilecek.

Eğitim vermeye hazır hale getirilen atölyeleri, 2019 yılında Ulusal çapta yapılan Vex robotik yarışmalarında Şanlıurfa, İstanbul ve Kahramanmaraş turnuvalarına katılım sağlayarak birincilik ve ikincilik dereceleri elde eden Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi Robotik ekibi ziyaret etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 15-20 yaş arası gençler için verilen 4 saatlik izin kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde robotik ve kodlama atölyelerini gezdi. Robotik ekibi, atölyedeki cihazları inceleyerek üzerinde çalışma fırsatı buldu.

Kaynak: İHA