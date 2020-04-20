Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden evde kalan çocuklara doğum günü sürprizi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkmayan ve doğum günü olan çocuklara sürprizi yaptı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile vatandaşların hafta sonu sokağa çıkması kısıtlandı. Moral vermesi için Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi korusu, üstü açık bir otobüsle kenti gezerek vatandaşlara müzik ziyafeti sundu ve doğum günü olan çocuklara sürpriz yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve doğum günü olan çocukları da unutmadı. 9'uncu yaşına adım atan İdil Yüksekol'un ikamet ettiği adrese üstü açık otobüs ile giden koro üyeleri, Yüksekol için doğum günü şarkısını seslendirdi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun doğum günü mesajını ve selamını ileten koro üyeleri mahalle sakinleri için uzun süre müzik ziyafeti yaşattı. Telefonlarının ışıklarını açıp pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar söylenen şarkılara eşik etti.

"Vali amcaya teşekkür ederim"

Okulların kapanmasından sonra dışarı hiç çıkmadığını ve doğum gününde de evde kalmak zorunda olduğu için çok üzüldüğünü belirten İdil Yüksekol, "Uzun zamandan beri dışarı çıkamıyordum. Bugün de doğum günümdü ve her yıl neşeyle kutladığım doğum günümü bu yıl kutlayamadığım için çok üzülüyordum. Ama vali amca doğum günüm için müzik arabası gönderip doğum günümü kutladı. Buna çok sevindim. Vali amcaya çok teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra Bağlar ilçesine geçen koro üyeleri, geçirdikleri rahatsızlık sonrası evlerinde dinlenen 14 yaşındaki Muhammed, 9 yaşındaki Dilay Kaçar ile 13 yaşındaki Emre Çiçek'e Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada da bir süre müzik ziyafeti sunan koro üyeleri Yenişehir ilçesinde yaşayan ve 12 yaşına giren Hira Ökmen'in evinin önüne gitti. Burada da Vali Güzeloğlu'nun doğum günü mesajını ve selamını ileten koro üyeleri, mahalle sakinleri için müzik yayını yaptı.

Söylenen Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılara eşlik eden mahalle sakinleri de etkinlik için Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile koro üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA