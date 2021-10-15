Diyarbakır Dicle'de mide bulandıran olay! Öğretmen, öğrencilerini taciz etti iddiası velileri harekete geçirdi

Alınan bilgilere göre olay Dicle ilçesinde Kocaalan Mahallesi'nde bulunan Kocaalan İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, öğretmenlerinin ödev kontrol etme bahanesiyle kendilerine cinsel tacizde bulunduğu ifade etti.

AİLELER ŞİKAYETTE BULUNDU

Çocuklarının sözleri sonrası harekete geçen aileler Jandarma'ya giderek öğretmen D.B.'den şikayetçi oldular. Bunun üzerine öğrencilerin pedagog eşliğinde ifadeleri alındı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Şikayet sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen D.B. hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. D.B.'nin görev yeri de değiştirildi.