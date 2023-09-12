Diyarbakır Emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı: 10 tutuklama

Diyarbakır'da polis ekipleri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirirken 10 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar çerçevesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarına yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi.

Uyuşturucu sevkiyatı engellendi

Ekipler, Kayapınar ilçesinde bulunan bir iş yeri ile araçta, şehirlerarası otobüs terminalinde yolculara ait bagajda yapılan aramalarda yüklü miktarda skank maddesi ele geçirdi.

Öte yandan bugün Ergani ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, son 3 günde yapılan operasyon faaliyetleri sonucunda 153 kilo 631 gram esrar ve türevleri 86 gram metamfetamin maddesi, 56 adet sentetik ecza, 100 kök kenevir bitkisi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ile 62 adet çeşitli çaplarda fişek yakaladı.

10 tutuklama

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 13'ünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)