Diyarbakır Valiliği, /Diyarbakır Havalimanı ana pistinde artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle bozulmalar meydana geldiğini belirterek, onarım çalışmaları kapsamında uçuşlara kapatılacağını bildirdi. Bu kapsamda akıllarında soru işareti bulunan vatandaşlar Diyarbakır havalimanı kapalı mı, kapanıyor mu 2021? Ne zaman tadilata girecek? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

DİYARBAKIR HAVALİMANI KAPALI MI, KAPANIYOR MU 2021?

Diyarbakır Valiliğinin açıklamasına göre Diyarbakır Havalimanı, 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle tüm uçuşlara kapalı olacak. Havalimanı onarım süreci boyunca vatandaşlara hizmet vermeyecek.

Diyarbakır Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı/Diyarbakır Havalimanı ana pisti artan sivil ve askerî uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacaktır.

Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma bakanlığı ile gereken koordinasyon sağlanmıştır.

Bu onarımın 30 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Bu süre zarfında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için sivil uçuşlar çevre havalimanları olan Batman ve Mardin Havalimanlarına yönlendirilecektir.

8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan unsurlarımız da görevlerin aksamaması için 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren farklı meydanlara intikal ederek görevlerine devam edecektir."

DİYARBAKIR HAVALİMANI NE ZAMAN TADİLATA GİRECEK?

Diyarbakır Havalimanı 24 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle tadilata girecek. Tadilatın 30 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Haber: Tayfun Altuntaş