Diyarbakır, Lice'de havadan ve karadan ortak narko-terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'de tespit ettikleri 115 ayrı koordinatta bulunan uyuşturucu arazilerine yönelik hem havadan hem de karadan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu" nu başlattı.

Operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de yer alıyor.

Şu ana kadar 2,5 milyon kök kenevirin yok edildiği operasyonda, uyuşturucu tacirlerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor ve operasyon şuan devam ediyor.