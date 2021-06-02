Stajyer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Stajyer filmi oyuncuları kimlerdir?Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Erken gevşeme beklentilerinin kalkması gerekiyorTelefonlarda aşırı batarya tüketimi yapan uygulamalar belli oldu! Bu uygulamalara dikkat edin!Volkan Konak'ın eşi kimdir? Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?Parker filmi konusu nedir? Parker filmi oyuncuları kimler?Diyarbakır, Lice'de havadan ve karadan ortak narko-terör operasyonuGonca Vuslateri eski sevgilisine destek çıktı! Hakan Altun'un paylaşımını kendi hesabından yayınladı!ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK haftanın fırsatlarında indirim çılgınlığı!Ud-i Hindi'nin satışı yasaklandı, sosyal medyada tepkiler gecikmediIsaac Herzog kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Diyarbakır, Lice'de havadan ve karadan ortak narko-terör operasyonu

Diyarbakır, Lice'de havadan ve karadan ortak narko-terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında havadan ve karadan ortak narko-terör operasyonu başlatıldı. Operasyonda şu ana kadar 2,5 milyon kök kenevir yok edildi.

Diyarbakır, Lice'de havadan ve karadan ortak narko-terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'de tespit ettikleri 115 ayrı koordinatta bulunan uyuşturucu arazilerine yönelik hem havadan hem de karadan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu" nu başlattı. 

Operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin yanı sıra hassas burunlu jandarma narkotik köpekleri de yer alıyor. 

Şu ana kadar 2,5 milyon kök kenevirin yok edildiği operasyonda, uyuşturucu tacirlerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor ve operasyon şuan devam ediyor.   

diybkr.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT