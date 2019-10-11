Diyarbakır Lice'de tonlarca esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlendiği terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tonlarca esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Kabakaya mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilen 3 ton 50 kilo esrar ele geçirilmesiyle ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.
11 Ekim 2019 Cuma 10:32
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