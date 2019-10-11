İstanbul19 °C

  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Diyarbakır Lice'de tonlarca esrar ele geçirildi

Diyarbakır Lice'de tonlarca esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlendiği terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tonlarca esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Kabakaya mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyon kapsamında yapılan aramada ele geçirilen 3 ton 50 kilo esrar ele geçirilmesiyle ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

11 Ekim 2019 Cuma 10:32

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Diyarbakır Lice'de tonlarca esrar ele geçirildi
Diyarbakır Lice'de tonlarca esrar ele geçirildi
Teröristler canlı yayında Türk gazetecilere saldırı düzenledi
Teröristler canlı yayında Türk gazetecilere saldırı düzenledi
Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı! 9 yaralı var
Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı! 9 yaralı var
Afili Aşk 18. bölüm fragmanı yayınlandı
Afili Aşk 18. bölüm fragmanı yayınlandı
Uçak tellerde asılı kaldı! Yürekler ağza geldi
Uçak tellerde asılı kaldı! Yürekler ağza geldi
90'lık dedenin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği desteğe büyük beğeni geldi
90'lık dedenin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği desteğe büyük beğeni geldi
Erdoğan bomba atanlara tepki gösterdi
Erdoğan bomba atanlara tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Ey Avrupa Birliği kendinize gelin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye uyarı: Ey Avrupa Birliği kendinize gelin!
Athletic Bilbao futbolcuları kanser olan arkadaşları için saçlarını kesti
Athletic Bilbao futbolcuları kanser olan arkadaşları için saçlarını kesti
Şanlıurfa'da evine havan mermisi düşen vatandaştan duygulandıran açıklama
Şanlıurfa'da evine havan mermisi düşen vatandaştan duygulandıran açıklama