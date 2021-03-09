Diyarbakır Nüfusu 2020 - 2021 | Diyarbakır Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Diyarbakır Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Diyarbakır nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Diyarbakır Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyarbakır nüfusu geçen yıla göre 27078 kişi artarak 1 milyon 783 bin 431 kişi oldu. ( 2019 yılında Diyarbakır nüfusu 1 milyon 756 bin 353 kişiydi ) İstanbul ilinde 899 bin 516 erkek, 883 bin 915 kadın yaşamaktadır.

Diyarbakır Alan kodu nedir?

Diyarbakır ilinin telefon alan kodu 0 412 şeklinde başlamaktadır.

Diyarbakır yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Diyarbakır ilinin yüz ölçümü 15168 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 10 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Diyarbakır Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Diyarbakır ilinin plaka kodu 21 olarak belirlenmiştir

Diyarbakır 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Diyarbakır 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1783431

Diyarbakır 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 899516

Diyarbakır 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 883915

Diyarbakır 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 12

Diyarbakır 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,54 Kişidir.

Diyarbakır 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,53 olduğu görülmektedir.

Diyarbakır 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,73 olduğu görülmektedir.

Diyarbakır 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 1049 kişi boşanmıştır.

Diyarbakır 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1133

Diyarbakır 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1783431

Diyarbakır 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 899516

Diyarbakır 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 883915

Diyarbakır 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Diyarbakır 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Diyarbakır 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Diyarbakır 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 118 kişidir.

Diyarbakır 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 886190 Kadın : 870163 Toplam : 1756353 Nüfus yoğunluğu : 117 kişidir.

Diyarbakır 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 886190 Kadın : 870163 Toplam : 1756353

Diyarbakır 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Diyarbakır 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 875468 Kadın : 856928 Toplam : 1732396 Nüfus yoğunluğu : 115 kişidir.

Diyarbakır 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 875468 Kadın : 856928 Toplam : 1732396

Diyarbakır 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Diyarbakır 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 857070 Kadın : 842831 Toplam : 1699901 Nüfus yoğunluğu : 113 kişidir.

Diyarbakır 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 857070 Kadın : 842831 Toplam : 1699901

Diyarbakır 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Diyarbakır 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 844011 Kadın : 829108 Toplam : 1673119 Nüfus yoğunluğu : 111 kişidir.

Diyarbakır 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 844011 Kadın : 829108 Toplam : 1673119

Diyarbakır 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Diyarbakır 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 834354 Kadın : 819842 Toplam : 1654196 Nüfus yoğunluğu : 110 kişidir.

Diyarbakır 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 834354 Kadın : 819842 Toplam : 1654196

Diyarbakır 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -