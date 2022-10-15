Diyarbakır programını iptal etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama sonrası, Diyarbakır programını iptal ederek bugün olay yerine gelecek.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Diyarbakır programını iptal etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor!

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlama sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilerken yaralanan madencilere şifa diledi.

Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir." dedi.

Diyarbakır programını iptal etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor!

"ÇALIŞMALAR KOORDİNE EDECEĞİM"

Diyarbakır programını iptal ettiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "İnşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim. Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

Diyarbakır programını iptal etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a gidiyor!
Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."

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