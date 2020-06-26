Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumlarından YKS’ye girecek öğrencilere öneri

Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları Ofis Şubesi Rehberlik Koordinatörü Mehmet Temiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere önerilerde bulundu.

Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları Ofis Şubesi Rehberlik Koordinatörü Mehmet Temiz, hafta sonu yapılacak YKS öncesi öğrencilere önerilerde bulundu. Sınav esnasında rahat kıyafetler giyilmesine dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Temiz, "Hafta sonu YKS var, erken yatmamız gerek, bugün test veya deneme çözmemeliyiz. Bugün sizi daha çok deşarj edecek ve moralinizi üst seviyede tutacak aktiviteler yapmalısınız. Yürüyüş, samimi arkadaşlarla sohbet veya müzik dinleyebiliriz. Stres oluşturabilecek ortamlardan uzak durmalıyız, aile, arkadaş gibi ortamlarda olabilir uzak durmaya çalışalım. Bugün sınava gireceğiniz okulu önceden görün ve yer tespiti yapın. Sınav günü okula sınav saatine geç kalmamak için yarım saat erken gidelim. Sınava gitmeden önce sınav giriş kağıdınızı mutlaka kontrol edip yanınızda bulundurun, 2 oturum olacağı için karışıklık olabilir giriş kağıdınıza iyi bakın ve gireceğiniz sınav kağıdını karıştırmamaya özen gösterin. En çok unutulan nüfus cüzdanınızı mutlaka yanınızda bulundurun aileye vermeyin unutabilirsiniz, aynı şekilde maske, dezenfektan ve şeffaf pet şişesinde su götürmelisiniz. Metal kolye, yüzük gibi sınav kağıdı üzerinde yazan yasaklı hiçbir şey yanınızda götürmeyin. Sınav günü güzel bir kahvaltı yapalım, ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak duralım. Sınav günü rahat kıyafetler giyelim, kendinizi daha rahat hissedersiniz. Sınav başladıktan sonra etrafınızla göz teması kurmaktan kaçının, kitapçık ve optiğe odaklanalım. Sınav süresince bütün hareketleriniz kayıt altına alınacak, en ufak hareket sınavınıza mani olabilir. Sınav görevlisi sizi uyarmayabilir, herhangi bir şüpheye mahal vermeyelim. Soru stratejisi uygulayın, daha önce yaptıklarınız stratejileri uygulayın değiştirmeyin. Sınav esnasında bir teste zorlanırsanız moralinizi bozmayın diğer testlerde telafi edebilirsiniz. Hepinize ve Radikal Eğitim Kurumları ailesinde sınava girecek öğrencilere sonsuz başarılar diliyor umarım, dilediğiniz emeğin karşılığını alırsınız" dedi.

Kaynak: İHA