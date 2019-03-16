Diyarbakır sokakları nergis çiçeği kokmaya başladı

Diyarbakır'da baharın habercisi olan nergis çiçeği, cadde ve sokaklardaki yerini aldı. Köşe başlarında satılan çiçekler nedeni ile kent, nergis kokmaya başladı.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ortaya çıkan ve ferahlatıcı kokusu ile bilinen nergis çiçekleri, sokaklardaki yerini aldı. Satıcılar tarafından kentin birçok noktasında satılan çiçekler, baharın gelişini müjdeledi. Nergis çiçeği satıcılarından Mehmet Tufan, çiçeğin genelde seralarda yetiştirildiğini söyledi. Tufan, "Mersin, Antalya gibi illerde ocak ayının başında bu işler başlar, şubat ayının sonuna kadar çıkar ve devam eder. Bizim buralarda ise mart ayında çıkmaya başlar. Diyarbakır'ın ilçelerinde nergis çiçeği daha çok bulunur. Diyarbakır'da topladığımız çiçekleri Batman, Elazığ ve Malatya gibi illere götürüyorum. Nergis çiçeği satışlarımız 40 gün sürüyor. Çiçeğin buralarda bulunma süresi bu kadar. Buketini 7 buçuk liradan satıyoruz. Bu çiçek türü yaşlılarımız tarafından daha çok tercih ediliyor. Nergis çiçeğini herkes hayatında bir kere alıp koklamalı, ferahlatıcı bir kokusu var" dedi.

Kaynak: İHA