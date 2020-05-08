Diyarbakır Valiliği: “İlimizin tüm kesimleri ile görüşmeler yapılıyor”

Diyarbakır Valiliği, bazı internet ve haber sitelerinde yer alan "Diyarbakır Valisi AK Parti'nin toplantısına başkanlık etti" haberlerinin kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Mayısta birtakım internet ve haber sitelerinde "Diyarbakır Valisi AK Partinin toplantısına başkanlık etti" şeklinde haberlere yer verilerek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun yaptığı çalışmaları siyasi mecraya çekerek kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik çabaların olduğu tespitinde bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz korona virüs sürecinde, il genelinde ve ilçelerimizde devam eden ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren tüm konularda valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak toplumun tüm kesimleri ile yakın ve yoğun bir işbirliği sergilenmektedir. Ekonomik, siyasal ve sosyal kesimi temsil eden tüm aktörlerle hemen her gün ağırlıklı olarak video konferansla bir araya gelinmekte ve görüş alış verişinde bulunulmaktadır. Bu konuda ilimizin sivil ve ekonomik kesim temsilcileri 21 Nisanda yayımladıkları ortak bir bildiri ile valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı için teşekkürlerini kamuoyu ile paylaşmışlardır. Habere konu olan toplantı, bu amaca münhasır bir buluşma olup gündemi, il geneli ve ilçelerimizde başarı ile yürütülen korona virüs süreci, alınan tedbirler, Vefa Sosyal Destek Guruplarının çalışmaları ve vatandaşlarımızın valilik ve Büyükşehir Belediyemizden istek ve talepleri başlığında gerçekleşmiştir. Katılımcı yönetim anlayışına dönük yapılan bu toplantıyı siyasi bir toplantı gibi göstererek amacından saptırmaya çalışmanın sorunlu bir zihniyetin ürünü olduğu açıktır. Bu noktada yapılan söz konusu talihsiz haberlerin ve ithamların kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik olduğu hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA