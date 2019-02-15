Diyarbakır Valiliği'nden yasadışı yürüyüş uyarısı

DİYARBAKIR Valiliği, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinde 100'üncü günü nedeniyle bugün yasadışı yürüyüş düzenleneceği bilgisi üzerine kentteki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Valilik, vatandaşları, bölücü terör örgütünün propaganda ve kışkırtmalarına itibar etmemeleri yönünde uyardı.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevinde 100'üncü günü nedeniyle HDP'liler tarafından bugün yürüyüş düzenleneceği bilgisi üzerine Diyarbakır Valiliği'nce yürüyüşün yasaklandığı açıklandı. Valilikten konu hakkında yapılan açıklamada, kent genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Açlık grevi eylemi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla araç muayene istasyonu kavşağında toplanarak bölücü terör örgütüne müzahir şahıs ve gruplarca, Güven'in evinin bulunduğu bölgeye doğru yasadışı yürüyüş yapılacağı bilgisi alınması üzerine güvenlik güçlerimiz tarafından yapılmak istenen eylem öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi adına gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Vatandaşlarımızın yasaklama kararına uymaları, bölücü terör örgütünün propaganda ve kışkırtmalarına itibar etmemeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri ile ilimizde hakim olan huzur ve güven ortamının devamı bakımından büyük önem arz etmekte olup, siz değerli vatandaşlarımızın göstereceği sağduyu ve duyarlılık için teşekkür ederiz."

Valilik açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında açlık grevi eylemi yapan HDP Hakkari Milletvekili Güven'e destek amacıyla yürüyüş yapan gruplara yönelik olarak polis müdahalesi olduğu ve katılımcıların coplandığı yönünde iddiaların asılsız olduğu da ifade edildi.

DHA