Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (4)

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN "GÖREVLENDİRME" AÇIKLAMASI

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından yerine atanan Vali Mustafa Yaman'ın görevlendirilmesine yönelik valilikten açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada; belediyenin tüm kaynaklarının milletin hizmetine sunulacağı, kaynakların terör örgütü ya da yandaşlarına aktarılmasının önüne geçileceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevlendirme süreci ile birlikte, Mardin Büyükşehir Belediyesi hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla büyük bir özveri ile çalışacaktır. "Sizin için çalışıyoruz" diyerek çıktığımız bu yolda hedefimiz kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli kullanarak, vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, medeniyetler şehri olan Mardin'i geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe hazırlamaktır. "Bir şehirden daha fazlası" diye ifade ettiğimiz bu kadim şehirde Mardinli hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha güvenli, daha temiz, daha modern ve konforlu bir hayat sürmeleri için gayret edilecektir. Bu çerçevede beklentileri boşa çıkarmamak için kurumsal yapımız yenileyip güçlendirerek vatandaşlarımıza layık olmaya çalışılacaktır. Belediyemizin tüm kaynakları milletimizin hizmetine sunulacaktır. Vatandaşların vergileriyle oluşturulan bu kaynakların bölücü terör örgütüne ya da yandaşlarına aktarılmasının önüne geçilecek ve olması gerektiği gibi vatandaşa hizmet olarak geri dönecektir."

'BELEDİYE ÇALIŞANLARININ HAKLARI KORUNACAK'

Açıklamada, belediyede çalışan personelin haklarının korunacağı belirtilerek, terör örgütüyle iltisağı olanlar hakkında yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi. Açıklama, şöyle sürdürüldü:

"Önümüzdeki dönemde bir taraftan kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm gibi belediye hizmetleri sunulurken, diğer taraftan başta kadınlar olmak üzere gençlerimize yönelik faaliyet ve yatırımlarımız öncelikli olacaktır. Özellikle genç istihdamının desteklenmesine yönelik altyapıyı hazırlamak, mesleki eğitim kurslarının sayısının arttırmak, spor, sanat, kültür - turizm alanında belediye hizmetlerini geliştirmek ve çevreye duyarlı belediyecilik ön planda tutulacaktır. Bütün belediye çalışanlarının hakları korunacaktır. Ancak terör örgütleri ile iltisağı olanlar hakkında gerekli işlemler hemen başlatılacaktır. Sizin için çalışıyoruz sloganı ile tüm vatandaşlarımızın huzur ve ferahı için çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecektir."

DHA