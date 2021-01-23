Diyarbakır ve Tunceli'de mutasyonlu virüs tespit edildi! O mahalleler karantinaya alındı!

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir vatandaşta, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan korona virüs tespit edildi. Şahsın yurt dışı bağlantısının olmadığı öğrenildi.

Lice Kaymakamlığı, Mutasyonla virüs tespit edilen kişinin ikamet ettiği mahalle 14 gün boyunca karantinaya alındı. Şahsın yapılan tetkiklerinin ardından evde tedavisine baş landı.

4 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Diyarbakır'ın ardından Tunceli'de de ilk defa mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Alınan bilgiye göre, bir doktor, görevli gittiği il dışı dönüşünde boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunda hekimde mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine doktor ile temasta bulunduğu 4 kişi karantinaya alındı.

Tunceli’de mutasyona uğramış ilk vaka tespit edilmesiyle birlikte mevcut düşüşün sürmesi için alınan tedbirlere herkesin uyması istendi.