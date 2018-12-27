Diyarbakır'a sevk edilen askeri araçlar İslahiye'de (2)

ASKERİ ARAÇLAR SURİYE'YE GÖNDERİLMEK ÜZERE TIR'LARA YÜKLENDİ

Tekirdağ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araç ve personeli taşıyan 26 vagonluk tren, akşam saatlerinde Gaziantep'e ulaştı. TCDD Başpınar Lojistik Şefliği'nde duran trenden indirilen bazı zırhlı araçlar, Suriye'ye gitmek üzere TIR'lara yüklendi. Geri kalan zırhlı araçların ise Diyarbakır'a doğru yola çıkacağı bildirildi.

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DHA