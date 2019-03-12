Diyarbakır’da 165 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüpheli araçta 165 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ihbar üzerine takibe alınan bir araç bir süre sonra durduruldu. Araçta yapılan aramada 165 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alınındı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Nefes kesen operasyon drone ile görüntülendi.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada "2019 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda 815 kilogram 281 gram kubar esrar, 108 kilogram 918 gram toz esrar, 8 kilogram 650 gram skunk, 320 gram plaka esrar, toplam 933 kilogram 170 gram esrar 151 kilogram eroin, 7 gram afyon, 5 gram kokain, 9 kilogram 74 gram metamfetamin, 52 bin 226 adet ecstasy, 80 adet sentetik ecza, 770 gram diğer uyuşturucular, 7 adet tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 194 adet tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 646 TL para ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA