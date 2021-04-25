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  3. Diyarbakır’da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı..

Diyarbakır’da 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Olay, Silvan ilçesi Kumluk Topçay kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri tartışmaya başladı. Tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Muyettin Ç. (66), Mehmet Ç. (23), Eser G. (42), Mehmet I. (37) ile Nuri G. (73) yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Mehmet I.'nın Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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