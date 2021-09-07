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Diyarbakır'da 2 ayda aşı olmayan 9 hamile kadın öldü!

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, hamilelerin aşı olmamasının ölümcül sonuçları olabileceğini ve Diyarbakır'da 2 ay içinde 9 kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Diyarbakır'da 2 ayda aşı olmayan 9 hamile kadın öldü!

Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelen 9 hamilenin pozitif çıkan test sonuçları sonrası durumları ağırlaşan hamileler tedavi görmeye başladı. 2 Temmuz-1 Eylül'de aşılanmayan 26 ile 35 yaşları  arasında olan 9 hamile kadın, aldıkları tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Kadınların hamileliklerinin 30 hafta ve üzerinde olduğu öğrenilirken uzmanlar, gebelikte de aşı olmanın gerekli olduğunu tekrar hatırlattı.

"SADECE 2 AYDA KAYBETTİK"

TTB Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, korona virüsün aşısız hamilelerin üstünde ağır seyrettiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Normal kişilerle karşılaştırdığımızda Covid-19'a yakalanmış hamilelerin ölümcül hastalık etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını gördük. Hem yurt dışındaki çalışmalarda hem de ülkemizdeki sonuçlara baktığımızda hamilelerin hastalığı çok ağır geçirdiğini özellikle şu an toplumda yaygın olan delta varyantının olduğu koşullarda hastalığı daha çok ağır geçirdiği ve ölümcül etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Ne yazık ki ilimizde de gözlemledik. 2 ay içinde pandemi hastanesinde ne yazık ki 9 hamile kadını Covid-19 nedeniyle kaybettik. Yurt dışı çalışmalara baktığımızda hastaneye başvurmak durumunda kalan Covid-19'a yakalanmış hamilelerin yüzde 99'undan fazlası aşı olmamış kişilerden oluştuğunu biliyoruz. Aslında hamileler ilgili şu ana kadar gözlemlerde uygulanmakta olan aşıların inaktif aşı ve gerekse mRNA teknolojisiyle üretilen aşıların canlı aşı olmamaları nedeniyle diğer kişilerden farklı yan etki olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla aşılar gebeler için de güvenlidir, bu nedenle hiçbir kaygı duymadan hamileler aşı olmaları gerekiyor. Aksine hastalığı ağır geçirdikleri için daha ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kaldıkları için gebelerin mutlaka aşılanmalarını öneriyoruz. Özellikle çok riskli bir durum oluşturmaktadır. Hem hastalığı ağır geçirme hem ölümcül sonuçlar nedeniyle hamile kadınlara mutlaka aşılanmalarını öneriyoruz. Aşıları tamamlanmamış hamileler ne yazık ki yaşamlarını yitirmektedir. Aşıların diğer kişilerden farklı bir yan etkisinin olmadığını biliyoruz. Bu nedenle aşı gebeler için de candır ve kurtarır, diyoruz." 

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