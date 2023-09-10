Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 2’si bebek 6 kişi yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda çekici, kamyon ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı kazada 2’si bebek 6 kişi yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda çekici, kamyon ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2'si bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresi Pirinçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Kaynak yönetimindeki 06 GC 3241 plakalı kamyon, Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a doğru seyir halindeyken, tek şeritli yoldan "U" dönüşü yapmaya çalışan Fatih Hatun idaresindeki 06 RZD 55 plakalı çekici ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan çekici, Diyarbakır-İzmir seferini yapan Alaattin Demirbaş yönetimindeki 35 BOP 190 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, Ömer Kaynak, Alaattin Demirbaş, çekici sürücüsü Fatih Hatun ile içindeki Meral Hatun, İbrahim Hatun (1) ve Muhammet Ali Hatun (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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