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  3. Diyarbakır'da, 3 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da, 3 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da, 3 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, timlerin bölgedeki operasyonun sürdüğü de belirtildi.

Kaynak: DHA

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