Diyarbakır’da 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı

Diyarbakır'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki çocuğa yolcu minibüsü çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşında olan E.N.N., karşıdan karşıya geçerken 21 M 0147 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün çarpması sonucu aracın altında kaldı. Ağır yaralanan küçük çocuk, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kalabalıkta küçük çocuğunu yerde kanlar içinde gören anne, fenalık geçirdi. Kadın, olay yerine gelen ikinci ambulansla götürüldüğü hastaneye kaldırıldı.

Minibüs şoförü, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Güvenlik güçleri, minibüs şoförünü gözaltına alarak polis aracıyla karakola götürdü.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA