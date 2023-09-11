Diyarbakır’da 469 bin 52 öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı için düzenlenen ilköğretim kutlama programı, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Diyarbakır’da 469 bin 52 öğrenci ders başı yaptı

Diyarbakır'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı için düzenlenen ilköğretim kutlama programı, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleşti.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla merkez Kayapınar ilçesindeki Mezopotmaya İlkokulu'nda ilköğretim kutlama programı düzenlendi. Programa, Vali Ali İhsan Su, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, kamu kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlköğretim kutlama programında konuşan Vali Su, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Kentte 469 bin 52 öğrencinin ve 22 bin 641 öğretmenin yeni eğitim öğretim faaliyetlerine başladığını dile getiren Su, "Bugün tüm ülkemizde olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de 2023-2024 eğitim öğretim yılını başlatmış bulunuyoruz. İlimiz genelinde bin 784 okulumuzda toplam 469 bin 52 öğrencimiz ve 22 bin 641 öğretmenimiz bugün eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış bulunmakta. Ben tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Eğitim öğretim ile ilgili ilimiz genelinde her türlü tedbirleri aldık. Okullarımızın fiziki anlamda ihtiyaçlarının tamamı karşılanmış durumda. Güvenlik ve asayiş tedbirlerimizi aldık. Servisler ve okul kantinleriyle ilgili her türlü tedbiri planladık. İnşallah bunların kontrollerini ve denetimlerini de yıl içerisinde yapacağız. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için her türlü imkanı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Program, Çelebi Eser Ortaokulu öğrencilerinin folklor gösterisinden arından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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