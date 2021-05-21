Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimine ilişkin flaş gelişme!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişimine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Saldırı girişimi başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

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NE OLMUŞTU?

19 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da şehrin her tarafından duyulan bir patlamanın meydana geldiği ifade edilmiş bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis yönlendirilmişti. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda çatışma sesleri duyduklarını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır."