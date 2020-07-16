Diyarbakır’da acil çağrı merkezleri tek numarada toplandı

Diyarbakır'da kamu kurumlarınca yürütülen tüm acil çağrı merkezleri tek çatı altında toplandı. Yeni uygulamayla birlikte acil yardım çağrısında bulunan vatandaşlar, sadece 112 numarasını arayarak acil yardım talebinde bulunabilecek.

Diyarbakır'da acil durumlarda vatandaşların yardım isterken karşılaştıkları sorunları gidermek amacıyla acil durumlarda aranacak çağrı merkez numaralarını tek çatı altında toplandı. Böylece herhangi bir acil durumlarda vatandaşlar 112 numarasını aradıklarında ilk çağrıyı karşılayan personel olayın ilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Teşkilatına, ambulansa, itfaiye teşkilatına veya Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gibi kurumlara bu acil çağrıları yönlendirilecek. Ardından bahsi geçen kurumların personelleri sahadaki ekiplerine durumu iletecek ve hemen olaya müdahale edilmesi sağlanacak.

Bu sistemin daha önce ilk kez Antalya'da açıldığını belirten Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır ile birlikte 47. ilde 112 Acil Çağrı Merkezinin açıldığını belirtti.

"Bu kadar numaranın akılda tutulması zor"

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'de şuana kadar 46 vilayette tek acil çağrı uygulamasının devam ettiğini söyledi. İlk uygulanan ilin Antalya olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Bugün Diyarbakır ile beraber 47'nci il olacak. Bizim her kurumun ayrı ayrı acil çağrı numaraları var. Emniyetin ayrı bir numarası, jandarmanın ayrı numarası var, itfaiyenin ayrı bir numarası var. Sağlık zaten 112'yi acil çağrı numarası olarak kullanıyordu. Orman yangınları için ayrı, AFAD için ayrı. Bu kadar acil çağrı numarasının vatandaşımızın hafızasında tutması da zor, bu kadar parçalı bir acil çağrı hizmetinin verilmesi hem maliyetlerin yükseltilmesi bakımından daha maliyetli bir iş. Hem de kurumlar arasındaki koordinasyon açısından da zor bir işti. Şimdi bu çatı altında bütün acil çağrı numaraları 112 ile birleştirildi. Artık vatandaşımız itfaiye de olsa, emniyet de olsa, jandarma da olsa sağlık da olsa, orman yangını da olsa, AFAD ile ilgili bir problem de olsa tek numarayı arayarak, 112 numarasını arayıp acil çağrısını bırakabilecek ve hizmet isteyebilecek. Bu neyi artıracak, hızı artıracak, hızlı mücadeleyi artıracak. İki, maliyetlerimizi düşürmüş olacak. En önemlisi de koordinasyonumuzu çok artıracak" dedi.

Vatandaşlar Kürtçe ve Zazaca çağrı bırakabilecek

Sistemin ihtiyaç olan bütün kurumların aynı anda olay yerine ulaşmasını sağlayan yeni bir sistem olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Çağdaş bir sistem, Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun. Çok dilli bir şehir, çağrı merkezimize sadece Türkçe değil, çağrı merkezimizde hem Türkçe, Türkçe ile beraber Kürtçe ve Zazaca'da vatandaşlarımız kendi çağrılarını bırakabilecek. O dilleri bilen arkadaşlarımız çağrı alıcı olarak buradalar. Bizim vatandaştan bir talebimiz var. Artık 112'yi sadece acil ihtiyaçlar için kullansınlar" diye konuştu.

Yenişehir ilçesinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) binasında yapılan açılışa Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: İHA