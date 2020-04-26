Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)

KAVGA, ARI KOVANLARI NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Alibardak Mahallesi'nde, Abdullah Yıldız'ın ölümü, Suat Yıldız, Mehmet Ali Yıldız, Abdulbaki İler, Veysi İler'in yaralanmalarına neden olan kavganın arı kovanları nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Yıldız ailesine ait arı kovanları, İler ailesi fertlerini rahatsız etmesiyle aileler arasında başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen Selman İler ile Okan İler'i gözaltına alırken, kavgada yaralandıktan sonra hastanede götürülen Veysi İler, Abdulbaki İler, Suat Yıldız, Mehmet Ali Yıldız'ın da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

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Kaynak: DHA