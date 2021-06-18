Diyarbakır'da AK Parti binasına molotoflu saldırı!

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı yapıldı. Kimliği belirsiz bir kişi bina önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe verdi. Şahıs, molotof kokteylini AK Parti Hani ilçe binasına doğru fırlattı.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

İşte saldırı anı:

AK PARTİ'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. Ak Parti dimdik ayaktadır. Ak Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. Ak Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz."

AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI AYDIN'DAN AÇIKLAMA

AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, saldırının görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır'ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı. İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz. Terör odaklarının ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahede etmekteyiz."