Diyarbakır'da akıl almaz olay! Marketi soyup çalışanı kaçırdı
Diyarbakır'da silahlı soygun için markete giren bir kişi, bir çalışanı da rehine alarak uzaklaştı. Olayın ardından 15 kilometre sonra rehin aldığı çalışanı bırakan kişi ortalıktan kayboldu. İhbar üzerine gelen polisler soygunla ilgili inceleme başlatırken gazeteciler ise market müdürünün çekim engeliyle karşılaştı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir markette soygun yapıp bir çalışanı kaçırma teşebbüsünde bulunan zanlı için olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayı haberleştirmek için bölgeye giden gazeteciler, market müdürünün çekim yapmasını engellemeye çalıştığı o anlar ise kameraya anbean kaydedildi.
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