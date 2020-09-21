Diyarbakır'da akıl almaz olay! Marketi soyup çalışanı kaçırdı

Diyarbakır'da silahlı soygun için markete giren bir kişi, bir çalışanı da rehine alarak uzaklaştı. Olayın ardından 15 kilometre sonra rehin aldığı çalışanı bırakan kişi ortalıktan kayboldu. İhbar üzerine gelen polisler soygunla ilgili inceleme başlatırken gazeteciler ise market müdürünün çekim engeliyle karşılaştı.