Diyarbakır'da aranan PKK şüphelisi, Çağlayancerit'te yakalandı (2)
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl...
TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA
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