Diyarbakır’da arkeoloji konuşulacak

Türkiye, kültür ve tarih zengini topraklarında gerçekleştirdiği çalışmaları uluslararası bir toplantıyla bilim insanlarıyla paylaşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nun 41'incisi bu yıl Diyarbakır'da yapılacak.

1979 yılından beri kesintisiz her yıl gerçekleştirilen, yayınları ve devamlılığı ile dünya çapında beğeniyle takip edilen sempozyum, arkeoloji alanında Türkiye'de gerçekleştirilen önemli bir bilimsel faaliyet.

Dicle Üniversitesi iş birliği ile 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak sempozyumda, Türkiye'de 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Türk ve uluslararası bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacak. Sempozyumda, hafta boyunca yaklaşık 450 bildiri yer alması bekleniyor. Her yıl, bir önceki yılın sempozyumunda sunulan bildiriler 7 cilt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca basılıyor ve sunulan bildiriler ayrıca internet ortamında da yayımlanıyor.

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 10 ülkeden (Amerika, İtalya, Almanya, Kanada, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa ve Japonya) ülkemizde kazı ve araştırma çalışmaları yürüten yaklaşık 60 bilim insanı ağırlayacak.

Sempozyum süresince Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde çeşitli illerden, arkeoloji konusunda çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi ve şirket olmak üzere tanıtım ve satış standı açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sempozyumun açılışı dolayısıyla 17 Haziran 2019 tarihinde akşam saat 19.00'da artık gelenekselleşen Bakanlık Resepsiyonu ile misafirlerini karşılayacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumun açılış törenine, yaklaşık 400 akademisyenin yanı sıra, Diyarbakır Valisi başta olmak üzere, Dicle Üniversitesi Rektörü, milletvekilleri, yerel kurum ile kuruluş temsilcilerinin ve öğrencilerin katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA