Diyarbakır’da bir silahlı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de belirtildi.
Kaynak: İHA
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