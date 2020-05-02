Diyarbakır’da boş sokaklar drone ile görüntülendi

Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü gece saatlerinde hayalet şehre döndü.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 31 il de 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma günü gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Gece saatlerinde ise Diyarbakır hayalet şehre büründü. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA