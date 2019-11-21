Diyarbakır’da buğday ekim mesaisi sürüyor

Türkiye'de buğday üretiminde 3'üncü sırada yer alan Diyarbakır'da havaların soğuması çiftçilerin buğday ekim mesaisi çiftçilik yapan ve aynı zamanda Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı olan Süleyman İskenderoğlu, "Burada kalabilmek için destek değil, girdi maliyetlerinin düşürülmesini istiyoruz" dedi.

Türkiye'de buğday üretiminde 3'üncü sırada yer alan Diyarbakır'da geçen yıl hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve mevsimlerin kurak geçmesi nedeniyle buğdayda istendiği rekolteyi alamayan kentteki çiftçiler, bu yıl havaların soğuması ile nemlenen topraklarda buğday ekmeye başladı. 2 aylık süre içerisinde yapılacak olan ekim çalışmaları için iş makineleri buğday tarlalarına girdi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dokuzçetlik Mahallesi çiftçilik yapan ve aynı zamanda Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı olan Süleyman İskenderoğlu, arazide buğday ekimi yapmak için çalışmamaları sürdürdüklerini söyledi.

"İlçemizde 161 bin dönüm kayıtlı arazi bulunmaktadır"

Tarlada ekin yapılabilmesi için taşları toplayarak çalıştıklarını belirten İskenderoğlu, "Ekim işleri ekim ayında başlayıp kasım ayının son haftasına kadar devam eder. Yapılan ekimlerin yüzde 90'ını tamamlanmış durumda. Yaklaşık bin 500 dönüme yakın buğday ve arpa ekimi yaptım, son 2 yüzlük dönüm arazi kalmış durumda, onunda çalışmaları tamamladıktan sonra ekimi yapılarak bitecektir. Bizim Yenişehir ilçemizde 161 bin dönüm Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arazi bulunmaktadır. Bin 561 kayıtlı çiftçimiz var ve bu arazilerin yüzde 75'i sulu Kırazlkızı ve Deve Geçidi barajından su almakta" diye konuştu.

"Devletten destek değil, girdi maliyetlerinin düşürülmesini istiyoruz"

17 ilçeye 500 kilogram sertifikalı tohum dağıtıldığını belirten İskenderoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu belki sembolik bir girişimdir ama sertifikalı tohumda yüzde 20 daha fazla bir verim elde edeceği kanaatindeyim. Bizlerde devletimizden çiftçi ve üreticilerimizin daha fazla desteklenmesini istiyoruz. Çiftçi ve üreticilerimizin köyden kentte göçü önlemek için özellikle çiftçiyi desteklemeliyiz ki biz burada kalalım. Şimdi herkes diyor ki, "Evimi şehre götüreyim asgari ücretle çalışayım', peki buradaki araziyi kim ekecek, birisi ekecek Afrika'dan gelip ekecek birileri yok. Amerika'dan da kimse gelmez. Sonuçta biz burada ekeceğiz. Ama devlette bize sahip çıkacak. Biz burada kalabilmemiz için destek değil, girdi maliyetlerinin düşürülmesini istiyoruz. Üretim yapmamız, tarıma dayalı sanayi genişletmemiz lazım Diyarbakır'da, hayvancılığın genişletilmesi lazım ve tarıma dayalı hayvancılık OSB'lerin genişletilmesi gerekiyor."

Kaynak: İHA