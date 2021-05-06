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Diyarbakır'da bulunan bin 800 yıllık kilise onarılıyor

Diyarbakır'da bin 800 yıllık Saint George Kilisesi, yeniden ziyaretçilerine kapılarını açması için onarılıyor.

Diyarbakır'da bulunan bin 800 yıllık kilise onarılıyor

Merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale'de 2008 yılında restore edilen, milattan sonra 3. yüzyıldan kalma Saint George Kilisesi, sanat galerisi olarak hizmet vermeye başladı. Kilisede zamanla bakıma ihtiyaç duyulması üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince çalışma başlatıldı.

Yapılan ihalenin ardından ilgili kurum ve kurullar gözetiminde kilisenin kubbe, dam örtüsü, yalıtımı, derz yenilenmesi, elektrik, drenaj gibi ihtiyaç duyulan bölgelerinde onarım çalışması yürütülüyor.

Kilise, yüzde 90'ı bitirilen çalışmaların tamamlanmasıyla eski işleviyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

"GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, AA muhabirine, Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu'nun göreve başlamasıyla Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların kendilerinden en büyük isteğinin, tarihi surların restorasyonu, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi.

Çizdikleri yol haritası kapsamında 1. ve 2. etap olarak başladıkları surlardaki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karaaslan, bütünlük oluşturması anlamında söz konusu kilisede de çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kilisenin Romalılardan bugüne kadar ulaşan bir kültür varlığı olduğunu dile getiren Karaaslan, kilisenin İçkale bölgesinde en önemli eserlerden biri olduğunu kaydetti.

Saint George Kilisesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında bütünlük oluşturması amacıyla onarım çalışmalarının yürütüldüğünü bildiren Karaaslan, "Kilisenin damındaki otları temizledik ve su akıntısını engelledik. Döşeme ve elektrik tesisatını yeniden onardık. Cephe aydınlatmalarını yaptık. Drenaj hatlarını yeniledik." dedi.

Yürütülen çalışmalarının kente katkı sağlayacağını ifade eden Karaaslan, "Görev süremiz boyunca bütün restorasyonları yapıp tarihi eserleri gelecek nesillere aktarmayı düşünüyoruz, Restorasyonlarımızı tamamlayarak Diyarbakır'ı turizm şehri haline getirmek istiyoruz." değerlendirmede bulundu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

 

 

Diyarbakır'da bulunan bin 800 yıllık kilise onarılıyor

Diyarbakır'da bulunan bin 800 yıllık kilise onarılıyor

Diyarbakır'da bulunan bin 800 yıllık kilise onarılıyor

Diyarbakır'da bulunan bin 800 yıllık kilise onarılıyor

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