Diyarbakır’da Dart müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır'da Okulararası Genç Kız ve Erkekler Dart müsabakaları sona erdi.

Seyrantepe Spor Salonu Dart Odasında gerçekleşen müsabakalara toplam 40 okul katıldı. Üç gün süren müsabakalarda toplam 160 öğrenci başarılı olmak için yarıştı. Müsabakaların ardından kızlarda Bağlar MTAL şampiyon olurken, Koşuyolu MTAL ikinci, Ergani Makam Dağı Anadolu Lisesi üçüncü ve Ergani Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Ergani Şehit Lütfü Gün MTAL'nin şampiyon olduğu erkekler kategorisinde ise Koşuyolu MTAL ikinci, Ergani Anadolu Lisesi üçüncü ve Bismil Fen Lisesi dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren ekipler için dart salonunda ödül töreni düzenlendi. Başarılı olan ekiplere, kupa ve madalyaların verildiği törende Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, kısa bir konuşma yaptı. Demir, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Geçtiğimiz yıl Diyarbakır olarak okul sporlarında yakaladığımız ivmenin bu yıl artarak sürmesi, geleceğimiz adına bizleri umutlandırmaktadır. 3 gün boyunca süren müsabakalara katılım sağlayan bütün okullarımıza, sporcularımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 23-24 Şubat tarihleri arasında Erzincan yapılacak olan bölge müsabakalarına katılacak ekiplerimizi de şimdiden başarılar diliyorum".

Kızlar kategorisinde şampiyon olan Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi antrenörü Ayşegül Durman da elde ettikleri birincilikten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Durman, "Şampiyonlukta emeği olan başta Bağlar Kaymakamımız Barış Demirtaş'a, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş'a, Bağlar Halk Eğitim Müdürü Umut Özekinci'ye, Okul Müdürümüz Şirvan Kızıl'a ve Okul Müdür Yardımcımız Eşref Boynukara'ya teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA