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Diyarbakır'da deprem mi oldu son dakika 16 Temmuz 2021Cuma? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde diğer illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Bunun üzerine Diyarbakır'da deprem mi oldu son dakika 16 Temmuz 2021 Cuma? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Diyarbakır'da deprem mi oldu son dakika 16 Temmuz 2021Cuma? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Diyarbakır'da  ve çevre illerde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar internet arama motorlarında Diyarbakır'da deprem mi oldu son dakika 16 Temmuz Cuma? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 16 TEMMUZ 2021  CUMA? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine 16 Temmuz 2021 Cuma günü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.41'de yerin 5.0 kilometre altında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. 

AFAD verilerine göre ise deprem yerin 13.80 km altında, 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti. 

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada," Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.44'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Edinilen bilgilere göre deprem 5 saniye kadar sürdü. Vatandaşların depremin ardından panikle dışarı çıktıktan sonra evlerine geri döndü.

 

AFAD SON DEPREMLER 16 TEMMUZ 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 16 Temmuz 2021 Cuma gününde meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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