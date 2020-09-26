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  3. Diyarbakır’da düğüne kurşun yağmuru: 3 yaralı

Diyarbakır’da düğüne kurşun yağmuru: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yapılan bir düğün sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler düğün alanını basarak etrafa rastgele kurşun yağdırdı.

Diyarbakır’da düğüne kurşun yağmuru: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir düğünü basarak etrafı kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay, Çınar'a bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, düğünü bastı. Yanlarında getirdikleri silahlarla rastgele ateş açan saldırganlar daha sonra bölgeden kaçtı.

Diyarbakır’da düğüne kurşun yağmuru: 3 yaralı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır’da düğüne kurşun yağmuru: 3 yaralı

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da düğüne kurşun yağmuru: 3 yaralı

Berna Akkaya
Editör


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